Cumhuriyet tarihine geçen Erzurum'daki uyuşturucu operasyonunun görüntüleri basınla paylaşıldı

Uyuşturucu tacirlerinin sınırdan kolay geçirmek için eroini taş şekline getirdikleri belirlendi. Uyuşturucu operasyonunun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 23 Ocak'ta Erzurum - Erzincan kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında bir tırı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü tırda uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada tırda 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik ekipleri, tır şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde tır şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ile tır şoförü uçakla Erzurum'a getirildi.

“Sınırdan kolay geçirmek için uyuşturucuyu taş şekline getirdiler”

Yapılan araştırmada, tırın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve daha sonra geri döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu açıklandı.

Valilikten açıklama yapıldı

Öte yandan operasyonun görüntüsü basınla paylaşılarak Erzurum Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

“Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum' da 34 XX XXX çekici 34 XX XXX dorse plakalı bir tırda yapılan aramalar neticesinde, tırın dorse kısmında zulalanmış 17 adet büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenmiş 25.834 parça halinde toplam ağırlığı 1 ton 535 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Söz konusu aracın İran'dan ülkemize giriş yaptığı ve İstanbul iline gitmekte olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeyi İstanbul da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 3 şahıs daha İstanbul ilinde yakalanmıştır.

Aynı konunun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum'da yakalanan 25 bin 834 parça uyuşturucu madde ile aynı özelliklerde eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 euro ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün şüphelileri M.Z.F.-Ş.D.-H.K. ve S.Ö. isimli toplam 4 şahıs İstanbul ilinde gözaltına alınmış, 27.01.2019 günü İçişleri Bakanlığımızın tahsis ettiği özel Jet ile Erzurum iline getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” TCK 188 suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir.”