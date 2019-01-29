Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 2'si geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan organizatörler S.Ö. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki zanlı sağlık kontrolünün ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında soruşturmanın yürütüldüğü adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu belirtilen M.Z.F'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayın geçmişiyle ilgili Valilikten yapılan açıklama

Erzurum'da, 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan karayolunun Aşkale polis uygulama noktasında durduruldu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içerisinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü Ş.D. dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Yakalanan uyuşturucuları tırdan indirip bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için de operasyonu devam ettirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürdü. İstanbul'da, uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen organizatörler S.Ö. ve H.K. ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen şebeke elebaşı M.Z.F. de gözaltına alındı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jet ile Erzurum'a getirildi.

Zanlılardan S.O'nün aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirildi.