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Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Erzurum’da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinde "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyona ilişkin gözaltına alınan organizatörler S.Ö. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tır şoförü Ş.D. ile organizatörler S.Ö. ve H.K. tutuklanarak geniş güvenlik tedbirleri altında cezaevine götürüldü.


Aynı operasyonda yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu belirtilen M.Z.F. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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