Cumhuriyetin 96. yılında 96 fidan toprakla buluştu

yıl dönümü nedeniyle Palandöken Belediyesi Gençlik Konseyi Meclisi güzel bir işe imza atarak, Palandöken Belediyesi başkan yardımcılarının katılımıyla , Kent Ormanı'nda 96 fidanı toprak ile buluşturdu.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Bu gibi etkinliklerin önemli ve değerli günleri gelecek nesillere aktarmada büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam, "Başkanımız Muhammet Sunar, şehrimizde bulunan diğer programlara katılması hasebiyle bu programa iştirak edemedi. Bizler de başkanımızı temsilen geldiğimiz Kent Ormanı'nda gençlerimizin bu denli ince düşüncesiyle mutlu olduk. 96. Yıla özel 96 fidan dikimi bundan sonra gelenek olarak yaşatılacak. Böyle güzel bir mekanda cumhuriyetimizin yaşatılması güzel bir şey. 96. yılını kutladığımız cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyor , gençlerimizin böyle güzel , anlamlı bir işe imza attıkları için de teşekkür ediyorum. Ve aldığımız emaneti en güzel şekilde ileri götürmek için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyete özel Kent ormanına dikilen fidanların, cumhuriyetle birlikte büyüyeceğini belirten Sağlam, "Burada diktiğimiz fidanlar hem kurumumuzun geleneğini hem de geleceğe umutla baktığımızı gösteriyor." dedi.

GELECEĞİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Palandöken Belediyesi Gençlik Meclis Başkanı Mehmet Fatih Tikici ise, "Cumhuriyet Bayramı, bu aziz milleti Anadolu'dan atarak yok etmek isteyenlere karşılık bu milletin göstermiş olduğu mücadelenin sembolüdür. Bizler de Palandöken gençlik meclisi olarak bu anlamlı ve özel günde , 96. Yıla özel 96 fidan dikmek istedik. Bize bu görüşümüz için samimiyetle yaklaşan Belediye Başkanımız Muhammet Sunar başta olmak üzere katılan herkese çok teşekkür ederiz.

Bizler genç nesil olarak, Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve ve geleceğimiz için çalışıyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan yardımcıları , kurum müdürleri ve gençlik meclisinde bulunan gençler , Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıldönümü için 96 adet "Cumhuriyet" fidanı dikti.

Tören, Türk bayrağı ve pankartın açılmasının ardından asker selamıyla verilen toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.