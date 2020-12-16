Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum'da devam ediyor

Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum'da Curling 2. Lig müsabakaları oynanmaya devam ediyor.

2020-2021 Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum Curling Salonu'nda 14 takımın katılımıyla devam ediyor. 14 Aralık'ta başlayan müsabakalara Kocaeli, Ankara, Trabzon ve Erzurum'dan 10 erkek takımıyla 4 kadın spor takımı katılım sağladı. Sporcular bir üst lige çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Öte yandan Türkiye Curling Federasyonu programına göre 18 Aralıkta sona erecek 2. Lig maçlarının ardından 19 Ocak'ta 1 .Lig maçları başlayacak. Daha sonra ise 19 Şubatta Curling Süper Lig takımlarının müsabakaları oynanacak.

Türkiye genelinden toplamda 14 takımın mücadele ettiğini belirten Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık, “2020-2021 Türkiye Curling Federasyonu faaliyet programında yer alan ikinci lig müsabakaları Erzurum curling salonunda yapılıyor. Bu müsabakalara biz organizasyon kurulunda olan bir arkadaşımızın rahmetli olması nedeniyle Esra Çakmur adını verdik. Erkeklerde 10 takım kadınlarda ise 4 takım müsabaka halinde bulunuyor. Kocaeli'nden, Ankara'dan, Trabzon'dan ve Erzurum'dan takımlarımız 2.lig'te mücadele ediyor. 2.lig müsabakaları 18 Aralık'ta sona erecek. Daha sonra faaliyet programımızda yer alan 19-26 ocak tarihlerinde 1.lig müsabakaları başlayacak. 19-28 Şubat tarihlerinde ise Süper Lig mücadelelerimiz başlayacak. Müsabakalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maskeli şekilde yapılıyor. Şuanda 2.lig kadın 3200 akademi ve Çelebispor kulübü takımlarımız mücadele halindeler. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.