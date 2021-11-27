Curling de önemli başarı

Kadın A Milli Curling Takımı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha A Klasmanında tutunmayı başardı. Antrenör Bilal Ömer Çakır'ın sultanları direk Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı da kazandı. Ahmet Çelik idaresindeki Erkek Curling A Milli Takımı bugün Rusya ile final müsabakasına çıkacak.

Curlingte Norveç'ten Türkiye adına sevindirici haberler geldi. Norveç'in Lillehammer Kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında antrenör Bilal Ömer Çakır yönetimindeki Curling A Milli Kadın Takımımız yine tarihi bir başarıya imza attı.

Kadın Curlingçiler gösterdikleri başarılı performans neticesinde şampiyonayı Avrupa 7'incisi olarak turnuvayı tamamladı.

Curlingin Sultanları, bu başarısı ile Avrupa'da bundan sonrada A Klasmanı'nda mücadeleye devam edecek.

Ay-Yıldızlı kadınlarımız ayrıca gösterdikleri performans ile Dünya Şampiyonası'na direk katılma hakkı elde etti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Kadın Milli Takımı ve antrenör Bilal Ömer Çakır'ı tebrik etti.

Asbaşkanlar Ahmet Çelebi ile Murat Akın da kadın curlingçileri ve teknik heyeti tebrik etti.

Şebin, “Kadın A Milli Curling Takımımız, 19-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada'nın Prince George şehrinde yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Şimdiden kendilerine bu şampiyonada da başarılar diliyorum” dedi.

Şebin, ayrıca Kadın Milli Takımımızın önümüzdeki yıl Avrupa Curling Şampiyonasında A Klasmanında ülkemizi temsil etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Erkekler Finalde

Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erkek A Milli Curling Takımı ise B Klasmanından A Klasmanına yükselmek müsabakalarında finale çıktı. Norveç'in Lillehammer şehrinde B Klasmanında yarışan Erkek Milli Takım sporcuları ise grubunu 1'inci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, İspanya'yı 7-5 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Türkiye Erkek A Milli Curling Takımı, Rusya ile Final müsabakası yapacak.

Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Asbaşkanlarlar Ahmet Çelebi ile Murat Akın da Erkek Milli Takım sporcularımıza yarı final maçında ve final yolunda başarılar diledi.