Curlingde şampiyonluk yine Atatürk Üniversitesinin

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Ünilig Curling müsabakaları sona erdi. Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Ligi Curling müsabakalarında Atatürk Üniversitesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Yakutiye ilçesi Curling Salonunda üç gün süren müsabakalarda, erkekler ve kadınlar kategorilerindeki final maçlarıyla tamamlandı. Atatürk Üniversitesi; erkekler final mücadelesinde Erzurum Teknik Üniversitesine, kadınlarda ise Batman Üniversitesine karşı galip geldi.

Oynanan karşılaşmalar sonucu, erkeklerde Atatürk Üniversitesi 1. Erzurum Teknik Üniversitesi 2. Gebze Üniversitesi de 3.'lüğü elde etti. Atatürk Üniversitesinin 1. olduğu kadınlar müsabakalarında, Batman Üniversitesi 2. Erzurum Teknik Üniversitesi ise 3. sırada yer aldı. Alınan bu sonuçlarla Atatürk Üniversitesi 5 yıldır düzenlenen Curling müsabakalarındaki üstünlüğünü korudu.

Rektör Çomaklı: “Gurur Kaynağı Oldular”

Elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alınan şampiyonluğun üniversite için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Spora ve sporcuya verilen desteğin daima devam edeceğini aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin özellikle kış sporları alanında elde edilen başarılarla birlikte diğer branşlarında da başarılı olacağına inandığını söyledi.