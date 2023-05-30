Curlingte heyecan sürüyor

ERZURUM (İHA) Erzurum ve Samsun'da düzenlenen Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

21 Mayıs 2023 tarihinde başlayan 2022 - 2023 Sezonu Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Müsabakaları 26 Mayıs 2023 tarihinde Samsun'da, 27 Mayıs 2023 tarihinde ise Erzurum'da sona erdi.

Samsun'da oynanan curling maçlarında; erkeklerde Amisos Akademi G.S.K, Ace Tenis Akademi S.K, Beşikdüzü Ayyıldız S.K Ve Ankuva Gençler S.K ilk dörde girerken, kadınlarda Samsun Spor Lisesi, Beşikdüzü Ayyıldız S.K, Samsun Akademi S.K Ve Samsun G.S.İ.M S.K ipi göğüsledi.

Erzurum'da kıran kırana geçen maçlarda ise; erkekler grubunda Akdağ S.K, Aile Ve Sosyal Hiz. S.K, 16 Yıldız S.K ve Atatürk Üniversitesi S.K ilk dörde girerken, Kadınlarda Akdağ S.K, Kafkas S.K., Erzurum Tenis Kayak S.K Ve Eksi S.K SK ilk dördü paylaştılar.

Curling ligi heyecanı 07-08 Haziran 2023 tarihleri arasında Erzurum'da Yükselme Müsabakaları Finalleri ile devam edecek.