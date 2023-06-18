Curlingte şampiyonlar belli oldu

Lig Müsabakaları Erzurum yapıldı.

Türkiye Curling Federasyonu'nun 2022-2023 Sezonu faaliyet programında yer alan ve 1 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden federasyon personeli Mehmet Metin Özen' in adı verilen Lig Müsabakaları 10-16 Haziran 2023 tarihinde 5 il, 17 Kulüp, 20 Takım ve 100 sporcunun katılımıyla Erzurum Curling Salonunda yapıldı.

Müsabakaların sonunda kadınlar liginde Akdağ Spor Kulübü ve Samsun Gençlik Spor, erkek liginde ise Erzurum Akdağ ve Erzurum Aile Sosyal Hizmetler bir üst lige çıkan takımlar oldu.