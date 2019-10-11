Dadaş Kızı Taliha Hanım ve ekibinden öğrencilere eğitim yardımı

Pasinler Nefi İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Metin Akpınar'ın girişimi ve Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'nin destekleriyle Pasinler Nefi İlk Öğretim Okulundaki öğrencilerin giyim, kırtasiye hediyelerinin dağıtımı gerçekleşti.

Okul Aile Birliği Başkanı Metin Akpınar'ın yapmış olduğu açıklamada, bu tür hediyelerin dağıtımını Taliha Taş öncülüğünde birlikte başlatmış oldukları ev hanımlarının çalışmalarını yaklaşık üç yıldır takip ettiğini ifade ederek, "Okulumuzun da faydalanması için Taliha hanımdan talebiz oldu. Yapmış olduğumuz talebimize sağ olsunlar karşılık vermişlerdir. Okulumuz adına Taliha Hanım ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Akpınar ayrıca, "Öncelikle Okulumuz adına Taliha hanım ve ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bundan sonrası içinde okulumuz ve ilçemizde bulunan diğer okullarında ihtiyaçların giderilmesi noktasında söz aldık. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'ye, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya'ya ve Pasinler Nefi İlköğretim Okulu Müdürü Talat Özaras'a teşekkür ederim." dedi.

Nefi İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programın ardından Taliha Taş ve ekibi İbrahim Hakkı Hazretleri Külliye Müzesini, Pasinler Kalesini, Şehitliği ve ilçede bulunan tarihi yapıları gezdikten sonra Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'yi makamında ziyaret edip, ilçeden ayrıldılar.