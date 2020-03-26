İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Dadaş Mucit" korona virüse dikkat çekti

Erzurum’da yaptığı buluşlarla ’Dadaş Mucit’ olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti.

Erzurum'da yaptığı buluşlarla 'Dadaş Mucit' olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti. Beyaz tulum giyip, maske takarak Erzurum sokaklarında dolayan Taşbaşı, virüsten korunmak için "Dut pekmezi ve kar yiyin" tavsiyesinde bulundu.


Virüs logosunu tulumun üzerine yaptırarak Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan "Dadaş Mucit", virüse yakalananların dağdan getirecekleri karla veya saf yağmur suyuyla dut pekmezini karıştırarak yemeleri halinde virüslerin öldürüleceğini savundu.


Taşbaşı, virüse dikkat çekmek için caddelerde bir süre dolaştı. Bu sırada elinde dut yiyen bir vatandaş ise dutun virüse karşı koruyucu olacağını belirterek bu süreçte dut yediklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.