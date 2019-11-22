Dadaş Necati ile tanışmak için bin 234 kilometre yol geldi

Ünlü Youtuber Emre Yücelen, söylediği gazeller ve uzun havalarla sosyal medya fenomeni olan 84 yaşındaki ‘Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş ile tanışmak için İstanbul'dan Erzurum'a geldi.

Youtube kanalında yapmış olduğu ses analizleriyle ilgi çeken Ses eğitmeni Emre Yücelen, daha önce Erzurumlu Dadaş Dede'nin seslendirdiği hüma kuşu eserinin analizini yaptıktan sonra tanışma için bin 234 kilometre yol geldi.

Konservatuar yıllarında yöre türkülerini öğrendiğini ancak yöre türküsü öğrenmekle o yöreyi gezip bilmenin çok farklı bir şey olduğuna değinen ses eğitmeni, Erzurum ve Erzincan insanının türkülerin mayasını zenginleştirdiğine dikkat çekti.

Dadaş Necati ile buluşan ünlü Youtuber Emre Yücelen, “Ne kadar sosyalleşirseniz hayat sizi o denli inanılmaz yerlere götürüyor bu gitmekle ilgili değil gelmek ile ilgili. Erzurum'a geldim. İnsanlar izlediklerinde çok etkilenecekler, kendi bastonunu kendi üreten, ailesi müzisyen olan, kendisi gazi olan, insanları ve vatanını çok seven 84 yaşında kalbi dopdolu bir insan ile tanıştım burada. Çekmiş olduğum videomda değerimizi anlatacağım, değer belli özellikleri barındıran bir şey değil, insanlar izlediklerinde ne demek istediğimi anlayacaklar" diye konuştu.

Daha önce gitmiş olduğu illerde tarihi medreselerde kubbe altında akustik denemeleri yapan ve İslam mimarisinin eserlerine dikkat çeken Yücelen, Yakutiye medresesinde de akustik denemesi yaptı. Yakutiye medresesinin orta bölümünde ‘Gül yüzlülerin şevkine gel' adlı eseri okuyan Yücelen, Ulucami'de ise cami müezzininin çıplak sesinden ezan kaydı aldı.

Konservatuarda okuduğu yıllarda çok fazla töre türküsü öğrendiğini, yöre türküsü öğrenmekle o yöreyi gezip bilmenin çok farklı olduğunu söyleyen Şan eğitmeni, Erzurum'a gelmesiyle çok daha net anlamlar kazandığını, iyi okumanın temelinin altında Kuran-ı Kerim'i okumakla ilgili bir temel kavramın var olduğuna dikkat çekti.

Yücelen, “Kuran okumayı bilen kişiler hoyrat okumakla kalmıyor okudukları eseri mayayı zenginleştiriyorlar” şeklinde konuştu.