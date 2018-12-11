Dadaş Ortaokulu “Bir yanımız Yemen'de” dedi

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulunda; kendilerine İyilik Hareketi adını verdikleri öğrenci grubu “Bir Yanımız Yemen’de” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulunda; kendilerine İyilik Hareketi adını verdikleri öğrenci grubu “Bir Yanımız Yemen'de” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.
Öğrenciler başlattıkları yardım kampanyasıyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak topladıkları parayı AFAD'ın Yemen hesabına yatırıp Yemen'deki küçük kalplere destek olmaya çalıştılar.