Dadaş Ortaokulu EBA kullanımını hediyelerle teşvik ediyor

Dadaş Ortaokulu'nca Covid-19 virüsü salgını sebebiyle tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinden geri kalmaması sebebiyle salgının başlangıcından itibaren sistematik olarak uzaktan eğitim programına tüm öğrencilerini dahil ederek sürecin mümkün olduğu kadar fazla yararla geçirilmesini amaçlıyor.

Okul öğretmenleri tarafından günlük EBA ödevlendirmeleri yapılarak farklı iletişim kanalları ile dönütleri alınıyor. Bu vesileyle okul yönetimi, uzaktan eğitimi teşvik etmek maksadıyla öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek öğrencilerin uzaktan eğitime olan ilgisini artırması hedefleniyor.