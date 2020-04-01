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Dadaş Ortaokulu öğretmenleri “Şimdi değilse ne zaman” dedi

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu Öğretmenleri anlamlı bir etkinliğe imza attılar.


Öğretmenler Covid-19 adlı virüs salgını sebebiyle tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere hazırladıkları gıda paketlerini ve yardım zarflarını kapı kapı dolaşarak sahiplerine teslim etti.


Gıda kolilerini ulaştırdıkları insanlara, bu süreçte evde kalmanın çok önemli olduğu vurgusunu yapan öğretmenler alınan tedbirlerle kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulmayı ümit ettiklerini ifade ettiler.

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