Dadaş Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi etkinliği

Program kapsamında okulun bulunduğu mahalle halkının, öğrenci velilerinin ve öğrencilerin Peygamber Efendimizin ahlakını öğrenip örnek alabilmeleri adına “ 222 Soru ve 222 Cevapla Peygamberimiz” konulu ödüllü bir yarışma gerçekleştirildi.

Yediden yetmişe birçok kişinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrenci ve velilerin ödüllendirildiği programa katılım yoğun oldu.