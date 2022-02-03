Dadaşlar bilardoya doydu

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilardo İl Birinciliği ve Üç Bant Turnuvası sona erdi. Geniş bir katılımın olduğu il şampiyonasında birinciliği Muhammet Özgür kazandı. Kadir Günay ikinci olurken, İlyas Karademir ile Uğur Aydemir üçüncülüğü paylaştı. Üç Bant Turnuvasında ise Kadir Günay şampiyon olurken, Cezmi Karakaya ikincilik kupasını havaya kaldırdı. Üçüncülüğü Ahmet Tunç ile Hikmet Balli paylaştı. Çekişmeli geçen il birinciliğinin ardından dereceye girenlerin kupaları İl Temsilcisi Fatih Ünlü ve diğer davetliler tarafından verildi.

Bilardo Erzurum İl Temsilcisi Fatih Ünlü, hem bilardo il birinciliğine hem de üç bant turnuvasına katılan sporculara teşekkür ederken, Erzurum'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan bilardoculara şimdiden başarılar diledi.

Bir hafta süren şampiyonaya 100'e yakın sporcu katılırken, 8 hakem görev yaptı.