‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza muhabbette müttefik'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, tüm ülkenin olduğu gibi, Erzurum ve ona mana veren dadaşların Türkiye'nin iç ve dış meselelerinde ortak bir duruş ve beraberlik sergilediğini, bu kararlılığın Akifçe bir ifadeyle ‘Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' mesajını içerdiğini kaydetti.

‘DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA MUHABETTE MÜTTEFİK'

Hemen tüm dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği Suriye politikasıyla dünyaya insanlık dersi verdiğini, milli irade vicdan ve ecdat asaletini ortaya koyduğunu ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın bir diriliş dönemi başlattığı ve küresel boyutta tarih ve insanlık dersi verdiğinde müttefiktir. ‘ dedi.

AYDEMİR ŞÜKRÜPAŞALI DADAŞLARLA İSTİŞARE ETTİ

Milletvekili Aydemir Erzurum saha çalışmalarına Şükrüpaşa'da devam etti. Şükrüpaşa Mahallesinde dadaşlarla meşverette bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Gittiğimiz her yerde Suriye politikamıza dönük büyük destek açıklamalarına muhatap oluyoruz. Şükrüpaşa muhitinde bir araya geldiğimiz hemşerilerimizin de, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iktisadi gelişmelerin olumlu seyri ile terörle destansı mücadeleden dolayı minnettarlıkları var. Dadaş feraset ve idrakini ortaya koyan bu duruşu yürekten paylaştık. ‘ dedi.

ALTINBULAK DURAĞINDA GÜNDEM ELE ALINDI

Milletvekili Aydemir'in Erzurum çalışmaları kapsamında bir diğer istişare adresi Altınbulak'tı. Dadaşlarla ülke ve il gündemine dair fikir teatisinde bulunan Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, “ “Yandı canım tende ey ruh-i revanım bir su ver/ Kurudu saki hararetten dehanım bir su ver” diyen Tivnikli Kami'nin köyü Altınbulak'taydık. Tarımsal desteklere teşekkür eden güzel hemşerilerimiz, terörle mücadeleye ve dış politikadaki duruşa da şükran ifade ettiler. Müteşekkiriz' kaydını düştü.

“ŞEHİTLER ŞEREFİMİZ, AİLELERİ BAŞ TACIMIZ”

Vatan için can verme sırrına mazhar olan Şehit Sezai Ekşioğlu'nun kabrini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Şehit Ailesine taziyelerini sundu. Aydemir, “Acısını gönlüne gömüp “Vatan sağ olsun” diyenlerle ne kadar iftihar etsek azdır. Şehitler şerefimiz, aileler baş tacımız. ‘ dedi.

KARDELEN TV'DE GÜNDEM ÖZEL

Milletvekili Aydemir Erzurum etabı saha çalışmaları kapsamında Kardelen TV'nin konuğu oldu. Aydemir, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mevlüt Özmen'in yaptığı Gündem Özel programında Gazeteci Esat Bindesen ve Gazeteci Ayhan Türkez'in sorularını cevaplandırdı, ülke ve il günceline dair yorumlarda bulundu.

BAYBURT ÇALIŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Artvin etabından sonra Genel Merkez koordinasyonunda Bayburt ilinde çalışma yürüttü. Bayburt'u; “Gence ile Karabağ'ı/ Semerkant Buhara Dağı/ Kurup Keşmir'de otağı/ Horasan'dan yağa zülfün” diyen Zihni'nin vatanı, Dede Korkut otağı ‘ ifadeleriyle tanımlayan Milletvekili Aydemir, Bayburt AK Parti Teşkilatlarıyla bir araya geldi.

ESNAF BULUŞMASI

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez ilçe Yöneticileri ve Belediye Başkanlarıyla istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, daha sonra ilçe eşraf ve esnafıyla buluştu. Aydemir yaptığı açıklamada, ‘Bayburt, yüreğini vatana, millete hasretmişlerin yurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümet etme tarzına müsbet bakış çok yüksek. Teröre dönük mücadeleye tam destek veren Bayburt'un gönlü gani insanları, ekonominin olumlu seyrinden duydukları memnuniyeti de paylaştılar. Minnettarız' ifadelerini kullandı.