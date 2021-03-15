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Dadaşlar evinde sadece 1 kez kazandı

BB Erzurumspor bu sezon sahasında galip gelmekte zorlanıyor.

Dadaşlar evinde oynadığı 15 maçta sadece 1 kez kazanabildi.


Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bu sezon sahasında en az puan alan takım durumunda. Öyle ki Dadaşlar bu sezon Kazım Karabekir Stadyumu'nda çıktığı 15 maçta sadece Ankaragücü maçını kazanabildi. Sahasında oynadığı 15 maçtan 8 beraberlik 6 mağlubiyet 1 galibiyet alan dadaşlar bu maçlardan sadece 11 puan çıkarabildi.


Mavi-beyazlı ekip bu sezon Kazım Karabekir'de çıktığı 15 maçta sadece 13 gol atabilirken kalesinde gördüğü 21 gole de engel olamadı.

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