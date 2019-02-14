DAG Projesinde yeni bir adım daha atıldı

Türkiye'nin 2023 Vizyon Projelerinden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesinin 2. aşaması olan "Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi" (ODA) Projesi kapsamında, DAG Teleskobu için planlanan odak düzlemi aygıtlarından "Yakın Kırmızı Ötesi (NIR) Astronomik Kamera" alım ihalesi tamamlandı.

Bu kapsamda ihaleyi alan "Australian Astronomical Optics" (AAO) kurumu ile Atatürk Üniversitesi arasında uluslararası sözleşme yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve AAO Astronomik Optik Aygıtlar Koordinatörü Prof. Dr. Jonathan Lawrence'ın Rektörlük makamında gerçekleştirdiği imza töreninde ayrıca, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile ATASAM'ın Sistem Mühendisliği ve Yazılım Ekibinden sorumlu Uzm. Ast. B. Bülent Güçsav da hazır bulundu.

Atatürk Üniversitesi ve Australian Astronomical Optics Kurumunun imzaladığı sözleme dışında, iki kurum arasında ileriye dönük olarak ikili iş birliği ve Teknokent imkanları konusunda da görüşmeler yapıldı.

“DAG Erzurum'a Gözlemevi Şehri Unvanı Kazandıracak”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, Cumhuriyet tarihinin en büyük temel bilim projesi olan DAG'ın tamamlanma aşamasında bir adımın daha atıldığını ifade ederek, bu proje sayesinde Türkiye'nin uzay bilimleri konusunda ileri bir noktaya geleceğini söyledi.

Çomaklı: “Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızıötesi teleskobuna sahip olacak gözlemeviyle ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözleme imkânımız olacak. Doğu Anadolu Gözlemevi Projesinin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı da kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insanı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.