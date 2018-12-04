DAGC'den Vali Memiş'e ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Valisi Okay Memiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Başkan Özsoy, DAGC'nin faaliyetlerinden bahsederek Vali Memiş'e başarılar diledi.

Vali Memiş'te, Erzurum'un her konuda büyük potansiyele sahip bir kent olduğunu ifade ederek, “Kaynakları doğru kullanıp, şehri hep birlikte kalkındıracağız” dedi.