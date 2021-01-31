Dağcılar Palandöken'de kış kampında

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Kış Dağcılık A Kampı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 40 dağcı Palandöken'de kurdukları kamp alanında kış eğitimi alıyorlar. Çadırlarda barınan dağcılar kış şartlarında barınma, kış şartlarında hayatlarını idame ettirme gibi alanlarda uygulamalı olarak eğitim alıyor.

Kampın Teknik Direktörü Ali Şahin, yaz dağcılığı ile başlayan ve kış eğitimiyle devam eden süreç sonunda başarılı olan sporcuların bir üst seviyeye yükselmeye hak kazanacaklarını söyledi.

Kışa özel eğitimin verildiği kampta karda iz açma, iniş eğitimleri, kap kurulması, kazma kullanımı gibi eğitimler veriliyor. Dağcılar kurdukları çadırlarda yemeklerini hazırlayıp burada geceyi geçirerek kış şartlarına uyumlu olmak için her türlü zorluğa karşı büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor.