Dağcılar, Sarıkamış Harekâtının 104. yılında Palandöken'e tırmanacak

yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Erzurum'da Palandöken Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Erzurum'da düzenlenen tırmanışa Vali Okay Memiş'in yanı sıra, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve dağcılar katıldı.

Saat 10.00'da gondol tesislerinin bulunduğu alanda toplanan katılımcılar daha sonra yaklaşık 2,5 kilometrelik yolu yürüyerek üst Dedeman Oteli'nin bulunduğu mevkiye geldi. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi dedesinin de Sarıkamış- Bardız Harekâtında şehit düştüğünü ifade ederek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından dağcı grubu 3 bin 200 metre yükseklikteki Ejder Zirvesi'ne tırmanış yaparak burada dev Türk bayrağı açtı.