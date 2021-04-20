Daha sağlıklı nesiller için “Yemekte Denge Eğitimi”

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sabri Ülker Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen sempozyuma Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da katıldı. Yemekte Denge Eğitim Projesi; 15 ilde uygulanıyor ve bu proje ile ilköğretim çağındaki çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeleri hedefleniyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine yönelik düzenlenen sempozyumda, temel eğitim çağındaki çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli, uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla uygulanan bu proje, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Erzurum Başarıyı Artırma Programı”nın (ERBAP) “öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlamak” amacı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz “Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını; eğitim sürecini, öğrencilerimizin ve ailelerinin hayat düzenini büyük ölçüde değiştirdi. Artık evde daha uzun süre vakit geçiriyoruz. Bu süreç hem günlük fiziksel aktivite süremizi hem de beslenme şeklimizi etkilemeye başladı. Bu dönemi sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenerek geçirmemiz; istenmeyen kilo artışlarını engellemek, yanlış beslenmeden kaynaklanacak hastalıkların önüne geçmek ve Covid-19'a karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek açısından büyük önem arz ediyor. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösteriyoruz. Özellikle salgın sürecinin öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı iyice artırdık. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Erzurum Başarıyı Artırma Programı”nın (ERBAP) “öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlamak” amacı kapsamındaki çalışmalarını sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine yoğunlaştırdık. ERBAP kapsamında öğrencilerimizin doğru temel sağlık bilgilerini ve kişisel hijyen becerilerini geliştirilmeyi ve onlarda sağlık okuryazarlığı hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2011 yılında imzalanan protokol ile bugüne kadar devam ettirilen “Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin uygulandığı 15 ilden biri olup projenin 50 okulda yürütüldüğünü ifade eden Kaygusuz, şimdiye kadar Sabri Ülker Vakfı ile sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sabri Ülker Vakfı işbirliği ile düzenlenen Yemekte Denge Eğitimi Projesi Erzurum Sempozyum'unda Hacettepe Üniversitesinin öğretim üyeleri tarafından sağlık okuryazarlığı, dijital eğitimde materyal geliştirme, toplum temelli projeler başlıklarında konuşmalar yapıldı.