DAİB Başkanı Ethem Tanrıver: ‘Ekonomiye odaklanma zamanı'

Ülke olarak bir seçim dönemini daha demokrasi şöleni havasında tamamlandığını dile getiren DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ‘Milletimizin teveccühü ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi Vakit, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başta bölgemiz olmak üzere, Türkiye'yi daha rekabetçi ve güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hep birlikte daha fazla çalışma, daha çok üretme ve elbirliği yapma vakti' dedi.

Ekonomiye odaklanma zamanı

‘Artık tüm enerjimizle ekonomiye, istihdama, üretime odaklanmanın zamanı geldi' diyen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü; ‘Pandemi, devamında yaşanan yüz yılın deprem faciasının ardından, ülke olarak 24 saatimiz ekonomi, üretim, istihdam ve kalkınma olmalıdır. Gerek küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar gerekse kendi bölge illerimize özgü aşmamız gereken konular var. Bölge illerimizde kalkınma, üretim ve ihracat açısından daha fazla desteğe-teşviğe ihtiyaç duyulduğu aşikâr. Bu nedenle Devletimizce bölgemizi cazip kılacak özel istihdam teşvikleri vermesi, bölgemize yönelik her konuda pozitif ayrım yapılması gerekiyor.

İhracatın Arttırılması Çok Önemli

Tüm dünya ülkelerinde halihazırda yaşanan enflasyon, cari açık gibi sorunları ülke olarak bizlerde yaşıyoruz. Fakat, tüm bu sorunlar için en etkin çözüm yolunun daha fazla üretim ve daha fazla ihracatın olduğunu da biliyoruz.

Bu doğrultuda, ‘'Neyi ithal ediyoruz, en çok hangi ürüne para harcıyoruz?'' soruları çerçevesinde, Erzurum başta olmak üzere tüm bölge illerimizde de etkin uygulanacak ve bölgemizi cazip kılacak yeni bir üretim planlaması yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar gerçekten güzel teşvikler, destekler verildi, birçok sanayicimiz de bunlardan faydalandı, projeler hayata geçirdi, fakat, bölgemiz illeri ekonomisinde arzulanan üretim ve yatırım artışını henüz maalesef oluşturamadık.

Yeni Türkiye Yüzyılını Bölge Olarak Fırsata Çevirmeliyiz

Yeni Türkiye Yüzyılı olarak tanımladığımız bu yeni dönemde, önceki teşvik mekanizmasında tespit edilen eksikleri giderecek şekilde, Erzurum ve diğer bölge illerimizi gerçek anlamda cazip kılacak düzenlemeler yapılması halinde, tüm bölge illerinde, çok ciddi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacağından eminiz. Bu anlamda, Bölge olarak, değerlendirmelerimizi doğru yapıp hep birlikte elbirliğiyle bu dönemi fırsata çevirmemiz gerektiğine inanıyorum.'