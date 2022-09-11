DAİB Başkanı Tanrıver Ağustos ihracatını değerlendirdi

Doğu Anadolu Bölgesinin Ağustos Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Ağustos ayında Birliğe üye firmalar tarafından 154 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin Ağustos ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,97 oranında artışla 143 milyon 221 bin dolardan 161 milyon 801 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 30 milyon 936 bin dolar, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 70,76 oranında artışla 11 milyon 501 bin dolardan 19 milyon 640 bin dolara yükseldi.

Birliğin ağustos ayında yaptığı ihracatın 161 milyon 801 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 54,51 oranında artışla 34 milyon 178 bin dolar ile Kimya sektörü, ikinci sırada yüzde33,69 oranında artışla 27 milyon 027 bin dolar ile Çelik sektörü ve yüzde 15,56 oranında artışla 22 milyon 308 bin dolar ile Makine sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de 15 milyon 873 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı bağlamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 4 milyon 590 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 2 milyon 374 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 4 milyon 833 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En Fazla İhracat Irak'a Yapıldı

Birliğin ağustos ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 38 milyon 815 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 632 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 13 milyon 356 bin dolar ile İran, 9 milyon 748 bin dolar ile Birleşik Devletler, 7 milyon 781 bin dolar ile Almanya takip etti.

İhracat görevimiz, geleceğimiz, gücümüzdür

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “İhracat görevimizdir, ihracat geleceğimizdir, ihracat gücümüzdür, ihracat dünya arenasındaki gururumuzdur. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak için, gecemizi gündüzümüze katarak, elimizde bavulumuzla ülkeden ülkeye koşmaya devam edeceğiz. Dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için, her zaman ihracatçılarımızın yanında olmak, daha az kayıpla ve hatta tedbirleri fırsata çevirecek yollar bulmalarına vesile olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” İfadesinde bulundu.

“DAİB üyesi bin 325 firma, üç bin 206 üründe ihracata imza attı”

Ağustos ayında DAİB üyesi 1.325 firmalar tarafından 60 ilden 3.206 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.