DAİB Başkanı Tanrıver, Eylül ayı ihracatını değerlendirdi

Doğu Anadolu Bölgesinin eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Eylül ayında Birliğe üye firmalar tarafından 152 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin Eylül ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 6,61 oranında artışla 167 milyon 216 bin dolardan 178 milyon 274 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 37 milyon 928 bin dolara, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 159,89 oranında artışla 11 milyon 158 bin dolardan 28 milyon 999 bin dolara yükseldi.

Birliğin Eylül ayında yaptığı ihracatın 178 milyon 274 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 19,34 oranında artışla 32 milyon 317 bin dolar ile Kimya sektörü, ikinci sırada yüzde 159,90 oranında artışla 29 milyon dolar ile Maden sektörü ve yüzde 55,34 oranında artışla 27 milyon 448 bin dolar ile Çelik sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de 15 milyon 890 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı çerçevesinde ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 6 milyon 475 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 3 milyon 839 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 4 milyon 441 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En Fazla İhracat Irak'a Yapıldı

Birliğin eylül ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 49 milyon 620 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 14 milyon 391 bin dolar ile İran, 13 milyon 831 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 787 bin dolar ile İsrail, 8 milyon 259 bin dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti takip etti.

Sürdürülebilir ihracat için çalışmaya devam ediyoruz

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Dünya ülkelerinde yaşanan resesyon tehdidi, buna bağlı olarak ürün siparişlerinin azalması, emtia fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerinin artmasına rağmen ihracatımız artmaya devam etmektedir. Dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için, her zaman ihracatçılarımızın yanında olmak, daha az kayıpla ve hatta tedbirleri fırsata çevirecek yollar bulmalarına vesile olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” İfadesinde bulundu.

“DAİB üyesi bin 368 firma, üç bin 280 üründe ihracata imza attı”

Eylül ayında DAİB üyesi 1.368 firmalar tarafından 66 ilden 3.280 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.