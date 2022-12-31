DAİB ihracatçıları bilgilendirdi

TİM Girişim Evi Proje Koordinatörü Mehmet Sanlı tarafından online olarak verilen eğitimde; stratejik bakış açısı, büyümenin önündeki engeller, büyümenin adımları, büyüme ile stratejik planlama ilişkisi, büyüme stratejileri için ipuçları ve kurumsal gelişim yönetimi konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Katılımcılara stratejik bakış açısı ile ilgili bilgiler veren Eğitmen Mehmet Sanlı, şirketleri değerli kılan konuların başında büyüme stratejilerinin yer aldığını söyledi. Sanlı kurumsal gelişimin sürekli devam etmesi gereken bir süreç olduğunu da dile getirdi.