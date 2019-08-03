DAİB ihracatta rekor kırdı

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında yüzde 8,3 artış göstererek 16 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı.

Temmuz Ayında 172 milyon dolar ihracat

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB), üyesi firmalar tarafından ise 2019 yılı Temmuz ayında ülke artış ortalamasının çok üzerinde % 19,38 oranında artışla 172 milyon 071 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde de yüzde 1,57 oranında artışla toplam 1 milyar 039 milyon 409 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Temmuz'da 154 ülkeye ihracat yapıldı

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB), üyesi firmalarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 39 milyon dolar ile Irak, 16 milyon dolar ile Hong Kong ve 10 milyon dolar ile İran oldu. Hong Kong, Güney Kore, Etiyopya ve Japonya gibi 20 ülkeye ihracat Temmuz ayında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

İhracatta lider sektör, ihracatını %15 artırarak 22 milyon dolara ulaştıran Kimya sektörü oldu. %25,34 artışla 19 milyon 922 bin dolara Makine sektörümüz ikinci, %15,73 artışla 17 milyon 753 milyon ulaşan Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü üçüncü oldu.

Temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il, sırasıyla Iğdır, Van, Elazığ oldu. En dikkat çekici artışlar ise; %101 artışla Van, %47,31 oranında Erzurum, %45 oranında Ağrı oldu.

Rekor Artışı 2019'un Kalan Aylarında Devam Ettireceğiz

Temmuz ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, şunları kaydetti: “Temmuz ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 154 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bölgemiz konum itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına kolay erişim imkânı sunması ve 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip olunması, bölge illerine Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunmakta. Dünya ekonomisinde daralmanın devem ettiği ve bölgesel sıkıntıların sürdüğü bu koşullarda, ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen yoğun emeklerle Temmuz ayında rekor ihracat artışı sağladılar. Bölge illerimizden özellikle Van, Elazığ, Erzurum, Batman illerimizde önceki yıla nazaran yüzde 50'nin üzerinde aylık ve yıllık bazda ihracat artışının gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu anlamda, çok mutluyuz. Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Ülke ekonomimizde toparlanma ve iyileşme süreci başladı ve hızlanacak. Biz de bu doğrultuda 2019'un ikinci yarısının daha olumlu geçeceğini düşünerek daha etkin çalışarak ihracatımızı daha fazla artırarak, rekor artışlara devam edeceğiz inşallah.”