DAİB İnşaat Heyeti Gürcistan'da

DAİB koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği çerçevesinde 10-14 Nisan 2019 tarihlerinde Tiflis/Gürcistan'da düzenlenen ve sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Caucasus Buıld Yapı ve İnşaat Fuarına inşaat ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren 20 firma ile katılım sağlandı.

İnşaat malzemeleri ve makine-ekipmanları, binalarda enerji verimliliği, Aydınlatma ve Aydınlatma teknolojileri, zemin döşeme gibi özel bölümlerin de yer aldığı Caucasus Buıld Yapı ve İnşaat fuar ziyaretinde Birliğimiz sektör temsilcileri, Gürcistan ve komşu ülkelerden gelen muhataplarına erişmiş oldular. Ziyaret süresince firma temsilcileriyle işbirliği imkanlarını görüşen üyelerimiz yeni ticari ortaklıkların kapılarını açtı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve inşaat sektör temsilcilerinin yer aldığı 20 firmalık heyet organizasyonunda T.C. Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret eden DAİB İnşaat Kümesi heyetini ağırlayan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan'daki yatırım imkanları, ticari fırsatlar ve işbirliği imkanları hakkında bilgiler verdi. Özellikle Gürcistan'ın yatırımcılar açısından olumlu fırsatları barındırdığından bahseden Yazgan, inşaat sektöründe iş yapmak isteyen iş adamlarına yardımcı olabileceklerini iletti. Tiflis Ticaret Müşaviri Kerim Özgün Hemdil'inde hazır bulunduğu toplantıda bölgelerin potansiyel ticari sektörleri ve bu potansiyelin ne şekilde fırsata çevrilebileceği üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Fuar ziyareti ve T.C. Tiflis Büyükelçiliği ve Müşavirlik ziyaretinin ardından GÜRTİAD (Gürcistan - Türk İşadamları Derneği) ve MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ziyaret edilerek iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi ve pazarda daha güçlü bir şekilde yer almamız konularında geniş bilgi alış verişinde bulunuldu.

Program çerçevesinde Gürcistan'ın inşaat sektöründe en büyük fuarı olan Caucasus Buıld inşaat fuarı ziyaretinde yerel inşaat firmaları ile inşaat malzemesi toptancılarının stantlarını gezen heyet üyeleri, Gürcistan pazarında talep edilen ürünlere ilişkin ürün tanıtımı yaptı. Ayrıca düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonuna yerel firmaların ilgisi yüksek oldu. Toplamda 70'e yakın Gürcü firmanın katıldığı etkinlikte 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin yoğun olduğunu ifade eden DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ‘‘Ticaret Bakanlığı ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, Gürcistan'a düzenlenen Yapı-İnşaat Sektörel Ticaret Heyeti programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmayı hedefledik. '' açıklamasında bulundu.