DAİB olağan mali genel kurulu yapıldı

2022 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde göreve gelen 61 ihracatçı birliğinin yönetim kurulları; 1 yıllık dönemde ortaya koydukları hedefleri, faaliyetleri, yaptıkları çalışmaları genel kurul üyesi ihracatçılarla paylaşıldı.

Birçok üyenin katıldığı ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edildiği toplantıda Birliğin 2022 faaliyetleri ve 2023 projeksiyonu istişare edildi.

Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Bugün burada siz değerli üyelerimizle bir araya gelmek bizi mutlu ediyor. Pandemi, savaş, ekonomik kriz, 6 Şubat tarihinde yaşanan 11 ilimizi etkileyen deprem ile son yıllarda sanayicilerimiz birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Ancak biz biliyoruz ki bizim üretmekten başka çaremiz yok. 2022 yılında Birlik olarak birçok faaliyete imza attık. UR-GE faaliyetleri ile kümelenme faaliyetlerimizi sürdürdük. Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri ile üyelerimizi alıcılar ile buluşturduk. Tüm faaliyetlerimizin ortak çabası ihracatı tabana yaymak ve ihracat yapmayan firma kalmayacak. Bu yıl bir yandan depremin açtığı yaraları sarıp öte yandan da Birlik olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret edeceğiz.” dedi.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ayrıca, “Bugün inşallah sizler de uygun görürseniz, Birliğimiz açısından uzun yıllardır önemli bir sorun olan Üye firmalarımızın 2014 yılından önce başlatılmış olan İcraların kaldırılması ve borçların silinmesi yönünde karar alacağız. Bu yolla, 9 bine yakın üye ihracatçımızın yaklaşık 2 milyon TL'lik aidat borcunu kanunla sağlanan yetkimiz çerçevesinde sileceğiz.” İfadesinde bulundu.

Olağan mali genel kurulda, gündemdeki maddelerin tamamı oy birliğiyle kabul edildi ve DAİB Yönetim Kurulu ibra edildi.