DAİB'den ihracat değerlendirmesi

Doğu Anadolu Bölgesinin Aralık Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Aralık ayında Birliğe üye firmalar tarafından 156 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin Aralık ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 1,78 oranında artışla 158 milyon 774 bin dolardan 161 milyon 599 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 32 milyon 210 bin dolara, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 21,58 oranında artışla 12 milyon 564 bin dolardan 15 milyon 275 bin dolara yükseldi.

Birliğin Aralık ayında yaptığı ihracatın 161 milyon 599 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 26 milyon 961 bin dolar ile Kimya sektörü, ikinci sırada yüzde 26 milyon 059 bin dolar ile Makina sektörü ve 20 milyon 427 bin dolar ile Çelik sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünlerinde de 15 milyon 348 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı bağlamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 5 milyon 222 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 3 milyon 138 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 3 milyon 872 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin Aralık ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 45 milyon 076 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 16 milyon 509 bin dolar ile İran, 11 milyon 915 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 203 bin dolar ile Rusya, 7 milyon 786 bin dolar ile Almanya takip etti.

“DAİB üyesi bin 349 firma, üç bin 53 üründe ihracata imza attı”

Aralık ayında DAİB üyesi 1.349 firmalar tarafından 62 ilden 3.053 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir İhracat için çalışmaya devam ediyoruz

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “2020 ve 2021 yılları pandeminin etkisiyle geçerken, 2022 yılı nispeten normalleşmenin başladığı bir yıl oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinde başlayan resesyon tehdidi, buna bağlı olarak ürün siparişlerinin azalması, emtia fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerinin artmasına rağmen Türkiye olarak 2022 yılında, ihracat anlamında çok iyi bir performans gösterdik. Biz de Doğu Anadolu İhracatçı Birliği olarak Aralık ayında 1500'e yakın ihracatçı firmamızla 210 milyon $ ihracat gerçekleştirdik.

Aralık ayında Kimya, Makine, Çelik, Mobilya, Maden, Elektrik-Elektronik sektörleri öne çıkmakla birlikte, ihracatçılarımız toplam 25 farklı sektörde 3000 ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Yani, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ve ihracat gerçekleştiren firmalarımız mevcut. Bu sektör ve ürün çeşitliliğinin getirmiş olduğu bir sonuç olarak, dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için yoğun çaba gösteriyor, ihracatçılarımızla birlikte zor koşulları daha az kayıpla geçirme, fırsata çevirme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılı da dünya ticaretini doğrudan etkileyen ve koşulların hızlı değiştiği birçok sorun yumağının devam ettiği bir yıl olmasına rağmen, Birliğimiz için başarılı bir yıl oldu. 2023 yılına da lojistikten, enerji maliyetlerine, resesyondan uluslararası anlaşmazlıklara yine birçok konuda birçok bilinmeyenle giriyoruz. İnşallah, zorluklarda olsa 2023'ü de ülke ve ihracat camiamız ve Birlik olarak güzel tamamlayacağımızı umuyorum.” İfadesinde bulundu.