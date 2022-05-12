Dalgıçlar kaza sonrası kaybolan şahsı aramaya devam ediyor

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin nehre düşmesi sonucu kaybolan şahsı arama çalışmalarına dalgıç ekipler tarafından devam ediliyor.

28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişide yaralanmıştı.

Kaza sonrası nehir sularına kapılan anne Sevinç Bulut ve kızı Büşra Bulut Tosun'un cesetleri bulunurken baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları on yedinci gününde dalgıçlar tarafından sürdürüldü.

AFAD, JAK, SAK ve UMKE ekiplerinin nehir boyunca tarama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan dalgıçlar nehrin belli noktalarına dalışlar yararak kaza sonrası kaybolan otomobil ve babaya ulaşmak için çalışmalarını devam ettiriyor.