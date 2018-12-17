Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından, ‘damarlarındaki asil kanı kirletme' başlığı kullanılarak başlatılan, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele etkinliğine ülke genelinde bütün ülkü ocaklarının katıldığı bildirildi.

‘Türkiye çapında uyuşturucu kullanım yaşı neredeyse ilkokul seviyesine kadar düşmüşken, hemen her gün televizyonlarda uyuşturucudan kaynaklanan çirkin görüntüler yayınlanırken, Türk gençliğini bu beladan korumanın gerekliliği aşikar iken, Ülkü Ocakları'nın buna sessiz kalması düşünülemezdi.' diyerek yola çıkıp, Türk gençliğini bu beladan kurtarmak için bir dizi etkinlik düzenleyen Ülkü Ocakları, uyuşturucuya savaş açtığını genel başkanlık düzeyinde açıkladı.

Ülke genelinde afişler, el broşürleri hazırlayan ocaklılar, kendi bünyelerinde konuyla alakalı seminerler verirken, bazı yerlerde de konferanslar düzenliyor.

Oltu'da da bu konuda çalışmalar yapan Oltu Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanı Muhammet Öztürk, ‘'Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un başlattığı ‘damarlarındaki asil kanı kirletme' temalı madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadelemiz, ülke genelinde olduğu gibi, bölgemizde de devam edecektir. Çocuk yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımının Türk gençliğini zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ocak binamızda videolu görseller seminerler verip gençlerimizi bilgilendiriyoruz. Bu sebeple, kimlerin damarlarına bastığımız, kimlerin tekerleğine çomak soktuğumuz hiç önemli değildir. Sonuna kadar gidip Türk gençliğinin zehirlenmesini engellemeye devam edeceğiz'' dedi.