‘DAP Eylem Planı' hazırlık çalışmaları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları temsilcileri ile DAP İdaresi uzmanları yeni hazırlanacak olan “DAP Eylem Planı” için bir araya geldi.

DAP İdaresi toplantı Salonu'nda gerçekleşen yeni Eylem Planı hazırlık çalışmalarıyla ilgili toplantıya katılan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, burada yaptığı konuşmada, 2021-2023 yıllarını kapsayacak eylem planının 15 ili (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van) kapsadığını söyledi.

Eylem Planı'yla amacın mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak ve bölgeye özgü farklı nitelikte politikalar geliştirmek olduğunu söyleyen Başkan Demir, hazırlanacak eylem planıyla bölge illerinde ekonomik büyüme, sosyal gelişmeyle birlikte istihdam artışı sağlanacağını dile getirdi. Başarıyla sonuçlanan ilk eylem planının ardından yeni hazırlanacak eylem planının başta tarım olmak üzere, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan bölgede ekonomik büyümeye, istihdam artışına, sosyal gelişmeye ve vatandaşların refahına vesile olacağını söyledi.

Toplantıda, DAP İdaresi tarafından yeni eylem planıyla ilgili taslak sunum yapıldı. Ardından, kalkınma ajansları temsilcilerinden sorumluluk alanlarını içeren ‘Sonuç Odaklı Proje'lerle ilgili görüşleri alınarak, koordineli çalışmanın önemi vurgulandı. Toplantıda ayrıca, kalkınma ajanslarından mevcut durum analizi kapsamında kendi bölgeleri ile ilgili öne çıkan sektörler ve mekânsal gelişme eğilimleri hakkında rapor talep edildi. 2021-2023 DAP Eylem Planı için bu raporlar da dikkate alınarak amaç, hedef ve alt projelerin yeni eylem planına dahil edileceği vurgulandı.

Toplantıya, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'dan temsilciler ve DAP İdaresi çalışanları katıldı.