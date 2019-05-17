DAP İdaresi, şeker pancarına makine desteği verecek

Şeker pancarının üretiminin artırılmasına yönelik toplantı Erzurum'da yapıldı.

DAP İdaresi, şeker pancarı üretiminde en önemli sorun olan hasat, mibzer ve çapa makinelerinin alınması için finansal destek sağlayacak.

Toplantı, şeker pancarı tarımının artırılması ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının talebi üzerine DAP İdaresi'nde gerçekleştirildi.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'in başkanlığında yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığını temsilen Daire Başkanı Müfit Şimşek, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, pancar kooperatifi ile ilgili şeker fabrikaları yetkilileri katıldı.

Erzurum, Malatya ve Kars illerinden toplantıya katılanlar, şeker pancarı üretiminde en büyük sorun olan mibzer, hasat ve çapanın makineleşme yoluyla yapılması için DAP İdaresi'nden talepte bulundu.

Toplantıda konuşan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, son alınan kararlar doğrultusunda şeker pancarı üretim kotasının artırıldığını, şeker pancarı üretiminde özellikle hasat aşamasında yaşanan sıkıntıların ise ancak makineleşmeyle giderileceğini söyledi. Başkan Demir, şeker pancarı üretiminin artırılması için Tarım Bakanlığının 2020 yılında mekanizasyon desteği için planlamalar devam ederken, 2019 yılı için acil makine ekipman desteği DAP İdaresi tarafından sağlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Doğu Anadolu Bölgesinde üretilen şeker miktarı Türkiye şeker üretiminin %15'ini karşılarken bu rakam çeşitli nedenlerle %8'lere kadar düşmüştür. Pancar üretimindeki azalma nedeniyle fabrikalar düşük kapasite ile çalışmaktadır. Bu sebeple Bölgede şeker pancarı tarımının artırılması amacıyla Erzurum, Kars ve Malatya illerinde İdaremizin imkanları nispetinde tek veya çift sıralı pancar hasat makinesi ve gübreli çapa makinesi desteği sağlayacağız. Alınacak makinelerle hem hasat maliyeti azaltılmış hem de fabrikalarımızın şeker pancarı talebi karşılanmış olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreten çiftçimizin yanında olacağız.”