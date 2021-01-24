DAP'tan Tercan'a tarım makinası desteği

DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Erzincan'ın Tercan Belediyesi'ne tarım makinası desteği sağlanacak. Destekle ilgili protokol Erzurum'da imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Tercan Belediyesi tarafından hazırlanan “Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Projesi”yle bir adet Silaj Paketleme Makinası alınacak.

Sermaye transferine ilişkin protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin imzaladı.

Protokol imza töreninde konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bölgede hayvancılığı geliştirmek istediklerini söyledi. 2020 yılında, “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Bölge il ve ilçelerine toplam 107 adet tarımsal makine desteğinde bulunduklarını belirterek, hayvancılıkta en önemli maliyetin kaba yem olduğunu, bu maliyetin azaltılması için silaj gibi yeniliklerin uygulanması ve yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde durdu. Demirdöğen, “Silaj hayvanlarda et ve süt verimini arttırır. Taze yemin bulunmadığı kış aylarında, hayvanların besin değeri yüksek yem ihtiyacı silaj ile karşılanmalıdır. Tercan Belediyesi'ne sağladığımız Silaj Paketleme Makinası ise yemin fermantasyonu yoluyla saklanmasına imkân sağlayacak. Tercan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, mesleki birikimlerini Belediye Başkanı iken de Tercan'ın gelişmesi yönünde kullandığını söyledi. Tercan'da bitkisel üretimi verimli kılacak uygulamanın, DAP İdaresi'nin çözüm ortaklığıyla mümkün hale getirdiklerini belirten Başkan Gültekin, silaj paketleme makinasını sadece Tercan ilçesinde için değil, farkındalık oluşturmak amacıyla Erzincan'ın tamamının hizmetine sunacaklarını söyledi.