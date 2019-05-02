Darülfünün Camii Gençlik Merkezi açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan Gençlik Merkezleri projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan Darülfünün Camii'nin arka kısmında tanzim edilen Gençlik Merkezinin açılışına, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Palandöken Müftüsü Abdurahman Kotan, Aziziye Müftüsü Ebubekir Bayrak, Erzurum'un kanaat önderlerinden Veli Velioğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Sinan Öge ile müftülüklerle iş birliği içinde olan dernek, vakıf ve STK temsilcileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni misyonu çerçevesinde kurulan gençlik merkezlerinin yeni neslin inşası idealine çok ciddi katkılar sunacağına inandıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Darülfünün Camii'nin arka kısmında bulunan merkezin gelecek nesilleri yetiştirecek, her daim gıpta ile anılacak ve yapımında emeği geçen herkes tarafından takdir edilecek bir yer haline geldiğini söyledi.

Merkezde verilen hizmetlere dair bilgi paylaşımında bulunan Yazıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençlik merkezinizde fıkıh, kelam, hadis, akaid alanlarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli öğretim üyeleri tarafından haftalık dersler icra ediliyor. Okuma solunu, etüt merkezi, kütüphane ve kafeteryası ile Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin hizmetinde olan gençlik merkezimizde ayrıca haftanın her günü camii görevlilerimizce Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor” şeklinde konuştu.

Diyanetin başlatmış olduğu gençlik merkezi projesi kapsamında kurulan bu merkezin Erzurum'da bulunan gençlere önemli bir hizmet sunacağını belirterek konuşmasına başlayan İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, bu ülkenin geleceği olan gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesi için bu ve benzeri merkezlerin önemine değindi. Diyanet İşleri Başkanlığının gençler için güvenli, temiz, nezih bir mekân tanzim ederek gençlere derslerini çalışabilecekleri, kitaplarını okuyabilecekleri, oyun alanlarında vakit geçirebilecekleri imkânları sağladığını aktaran Sula; gençliğini ihmal eden bir toplum geleceğine güvenle bakamayacağını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun her kesimi ve her yaş gruplarına hitap etmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bunun en güzel örneklerinden birinin de açılışı gerçekleşen Darülfünün Camii Gençlik Merkezinin olduğunu belirtti. Mekânı renklendiren, değerlendiren unsurun insan olduğunu vurgulayan Çomaklı: Dolayısıyla bu mekânı ne kadar çok gencimiz ziyaret eder, istifade ederse amacına o kadar ulaşmış olur. Burada güzel hizmetlerin olacağına, güzel dostlukların kurulacağına yürekten inanıyor, emeği geçen tüm müftülük personelini tebrik ediyorum” dedi.

Darülfünün Camii Gençlik Merkezinin açılış programı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın, ilgi ve katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya plaket takdim etmesiyle son buldu.