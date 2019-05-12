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Definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Oltu Karabekir mahallesi Deliklitaş mevki’inde tepe üzerinde definecileri kazdıkları beş metre derinlikte üç metre genişliğinde ki kuyuya sahipsiz at düştü.

Oltu Karabekir mahallesi Deliklitaş mevki'inde tepe üzerinde definecileri kazdıkları beş metre derinlikte üç metre genişliğinde ki kuyuya sahipsiz at düştü. Uzun uğraşlar sonucu kepçe ile at kuyudan çıkarıldı.


Olay, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana geldi. Aziz Aladağ akşamüzeri araziden bacanağına ziyarete giderken tesadüfen kuyu içerisindeki atı gördü. Aladağ hemen önce itfaiye ekiplerine sonra Oltu Belediyesi ekiplerini haber verdi. Arazide yol olmayışı nedeni ile eder kepçe zorluklarla tepeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinden Fatih Kaygusuz ve atı bulan Aziz Aladağ, eder kepçenin ağzında kuyu içerisine inerek atı belinden halatla bağlayıp kepçe ile yukarı çektiler.


Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekiplerinden Fatih Kaygusuz, “Canlı hayvan kuyuya düştüğü ihbarını aldık. Olay yerine geldiğimizde atın definecilerin açtıkları kuyuya düştüğünü gördük. Bu tür kişilerin her önüne gelen yeri kazmamaları lazım. Aksi taktirde bu gibi durumlar ortaya çıkıyor. Atı kuyudan çıkardık bunun içinde gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ediyoruz” dedi.


Oltu Belediyesi Saha Amiri Zafer Özçelik ise “Akşam sekiz sularında bir ihbar geldi. Eder kepçe ile olay yerine geldik. Geldiğimizde kuyu içerisinde atı gördük. Biraz uğraşlarımız sonucu atı kuyudan çıkardık. Ramazan günü atı çıkardığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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