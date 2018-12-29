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Deligöz ailesinin acı günü

26.

Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ün Annesi Yıldız Deligöz(80) tedavi gördüğü Oltu Devlet Hastanesinde Hakkın Rahmetine kavuştu. Uzun süre tedavi gören Yıldız Deligöz önceki gün Oltu Devlet Hatanesi'nde böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Yılsız Deligöz'ün ölümü Deligöz ailesini derinden üzdü.


Anne Deligöz”ün cenazesi Narman ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Narman Kaymakamı Murat Eren, Narman Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen, Ardahan Üniversitesi Rektörü Ömer Biber, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Aslan Gülcü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü'nün yanı sıra yakınları ve birçok siyasetçi katıldı.


Cenaze defin işleminden sonra mezarlık çıkışında Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ün ve yakınları taziyeleri kabul ettiler.

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