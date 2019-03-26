Demir, Oltu'ya yapacakları yatırımları Kaymakam Turan'a anlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, Oltu'ya yapacakları yatırımları Kaymakam Şenol Turan'a anlattı.

Demir, yönetim kurulu üyelerinden Salih Koç, Muhammet Miraç, Tayan Musa Akçay ile birlikte Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret ederek Oltu'ya yapacakları projeleri bir birer anlattı.

Oltu'da iş istihdamı ve ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunacaklarını belirten Demir, “Et entegre tesisi için Sanayi Sitesinde yerimizi hazırlıyoruz. Oltu taşı ve Mardin telkârisi projemiz için 10 esnafımızı projeye dahil edeceğiz. Atatürk Üniversitesiyle görüşmelerimizi yaptık. Oltu'da çilek üretimi ve seracılık yapacağız. Tabi ki kooperatif usulü üretim yapmak isteyen ortağımız olacaktır.” dedi.

Kaymakam Turan ise, “Böyle güzel projeler yapılması çok güzel. Bizlere düşen prosedürü elimizden geldiğince hızlandıracağız” diye konuştu.

Demir, ayrıca Milli Emlak'tan çilek üretmek için yer kiralamak için süreci dilekçe yazarak başlattıklarını belirtti.