DAP İdaresi'nin “Şeker Pancarı Üretiminin Artırılması Projesi” kapsamında, Kars Özel İdaresi'ne sağladığı finansal destekle alınan ve pancar çiftçisinin yükünü ortadan kaldıracak 13 adet tarımsal makine Kars Şeker Fabrikasına teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, üretimde verimliliğin artması için bu projeyi desteklediklerini söyledi. Demir, “Saman ile hayvancılık, makinesiz de tarım olmaz” dedi.

Son alınan kararlarla şeker pancarı üretim kotasının artırıldığını ancak makineyle yapılan tarımın bölgede az olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, şeker pancarı üretiminin yoğun işçilik isteyen zahmetli bir iş olduğunu, bu yüzden üretimde azalma yaşandığını söyledi.

Bir kalkınma kuruluşu olarak asıl görevlerinin bölgenin var olan kaynaklarını harekete geçirmek olduğunu ifade eden Başkan Demir, bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bölgenin ortak potansiyeli tarım ve hayvancılık. Yaşanan göçlerden dolayı kırsalda çiftçilik yapanlar daha çok yaşlılardan oluşuyor. Ekim, çapalama ve hasat döneminde işçi bulunamaması özellikle hasat makinesine ihtiyacı zorunlu kılıyor. Makineleşme olmayınca da üretim düşük olmakta, fabrikalar yeterli kapasite ile çalışamamaktadır. Bu da işgücü ve üretimde verim kaybı demektir. Ortak akılla sahip olunan bu potansiyeli kesinlikle katma değere dönüştüreceğiz. Onun için hizmet ağırlığını tarıma verdik. Makine desteğiyle amacımız çiftçimizin daha çok kazanması ve onların refah seviyesinin artmasına katkı sağlamaktır. Alınan tarımsal makineler bölgede büyük bir kesime hitap ediyor. Bu yüzden, Bölge illerinde, içinde çeşitli tarımsal makinelerin olduğu filolar kurduk. Çiftçilerimiz kapı kapı dolaşıp pancar makinesi temin etme derdine artık düşmeyecek. Özellikle bu yıl tarım açısından verimli bir yıl olacağına inanıyoruz.”

Pancar üretimi için sağlanan pancar söküm ve pancar çapa makineleri ile Karslı pancar üreticilerinin talebinin karşılandığını ifade eden Fabrika Müdürü Mevlüt Dülger, üretimde artışı sağlayacak makinelerin alımından dolayı DAP İdaresi'ne teşekkür ederek, “Desteklerini hiç esirgemediler. 3 adet çift, 5 adet tek sıralı pancar söküm makinesi, 5 adet de pancar çapa makinesi alınarak, çiftçilerin kullanımı için fabrikamıza teslim edildi. Başkanımız Adnan Demir'e bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Üretimi destekleme anlamında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak üreticinin yanında olduklarını da bu vesileyle bir kez daha göstermiş oldular” dedi.

Teknik konulara ilişkin bilgiyi ise Kars Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Şahin Şahin verdi. Fabrikanın rantabl çalışma süresinin 100 gün olduğunu söyleyen Şahin, fabrikanın bin 800 ton günlük, yıllık ise 180 bin ton pancar işleyebileceğini belirterek, geçen yıl 40 bin ton civarında pancar işlediklerini, makinelerin devreye sokulmasıyla üretim artışından dolayı yaklaşık 1,5 kat daha fazla pancar işleyebileceklerini söyledi.

Makinelerin çiftçilere kullandırılması konusunda bilgi veren Şahin, bunu kiralama yöntemiyle ve fahiş fiyatı da önleme usulüyle yapacaklarını belirterek, çapa makinelerini üretim esnasında bakım için, söküm makinelerini de hasat için kullandıracaklarını söyledi. Şahin, pancar ekiminin 4-5 bin dekar alanda 750 çiftçiyle yapıldığını da sözlerine ekledi.