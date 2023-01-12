Demir: “Şehrimizi birlikte kalkındıralım”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, 2018 yılında göreve seçildiğini, 4 yıldır şehre hizmet etmenin çabası içerisinde olduklarını belirterek, ‘Şehrimizi birlikte kalkındıralım' dedi.

Erzurum Basınıyla Hilton Garden İnn de kahvaltıda bir araya gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Erzurum Şubesi 2022 yılı ile ilgili genel değerlendirme yaptı.

Şube Başkanı Fuat Demir, Sivil Toplu Örgütleri koltuklarının oturma yeri olmadığını, o koltuklara güç vererek şehre hizmet etme yerleri olduğunu söyledi.

‘Şehrimizi birlikte kalkındıralım' sloganıyla yola çıktıklarını, kalkınmanın ancak birlik ve beraberlik içerisinde olabileceğinin altını çizen Başkan Demir, yerel yatırımcıya sahip çıkılmasını, siyasilerin desteğini, vatandaşların ise sermayeye sahip çıkmalarını istedi.

‘Türkiye 10 yılında herkesi Erzurum'a yatırım yapmaya davet ediyorum' şeklinde konuşan Demir, ‘Batı yatırıma doymuştur. Batıda insan gücü bulmak zorlaşmıştır. Erzurum yatırımcı için iyi bir tercih olacaktır. Hem işgücü, hem 2. Organize sanayinin oluşması ve altyapı, hem de enerji kullanımı noktasında Erzurum bakir bir bölgedir. Özellikle Erzurumlu iş adamlarına buradan çağrı yapıyorum Erzurum'a yatırım yapmanın tamda zamanıdır' diye konuştu.

Sanayileşme şart

Başkan Demir, Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta önemli bir il olduğunu fakat sadece tarım ve hayvancılık yaparak para kazanmanın, Tarım ve Hayvancılıktan öte gitmenin mümkün olmadığını söyledi.

Erzurum'da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli dallarda sanayileşmenin şart hale geldiğine dikkat çeken Demir, 2. Organize Sanayinin faaliyete geçecek olması ve bu işin arkasının geleceğini gösterdiğini, Erzurum'un artık sanayi şehri olmasının önün açıldığını belirtti.

Demir, şöyle devam etti:

‘Şehrimizde atıl vaziyette olan fabrikalarımız var. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olarak önceliğimiz bu fabrikaların atıl vaziyetten kurtarılarak ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımız oldu ve bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Önemli noksanımız ise ortaklık kültürünü bir türlü tahsis edemememiz. Erzurum'da ortak kültürün, sermayenin birleştirilerek yatırıma dönüştürmeyi ne yazık ki çok fazla beceremiyoruz. Bu kültürün şehrin ekonomisine katkı noktasında elzem görüyoruz. ‘ dedi.

Oltu cağ fabrikası

Ortaklık kültürüne örnek teşkil etmesi noktasında Oltu'ya yaptıkları Cağ Fabrikasını örnek gösteren Demir, şunları söyledi:

‘Bu Fabrika yerel sermayeyi bir araya getirerek kurduk. 50 milyon liraya mal ettik. Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu bize sadece 2 milyon 300 bin tele hibe desteğinde bulundu. Diğer kısım ise yerel sermayenin bir araya gelerek verdikleri paradır. Erzurum'un Tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söylüyorsak o zaman bizde buna yönelik bir yatırım yapalım dedik ve bu işi gerçekleştirdik. Çok yakın bir tarikte Oltu Çağ kebabı yerel marketlerde yerini alacak.

MUSİAD olarak şehrimize yatırımı teşvik etmek amacıyla bir dizi çalışma ortaya koyuyoruz. Mesela Oltu'da 30 Fabrika üretime geçti. Burada 3 bin kişi istihdam ediyor.

Bir fabrika daha hizmete girecek inşallah. Oda kavurma ve sucuk üretimi yapacak.

Üzerinde çalıştığımız projelerimiz var. Bunlardan önemli saydığımız Savunma Sanayinin Erzurum'da bir yatırımının olmasıdır. Normal sanayinin yatırımı noktasında da gayret ve çabalarımız devam ediyor.

Sermayeyi sorgulamayalım

Maalesef kötü bir huyumuz var. Bir kişi bir yere yatırım yaptı mı hemen onu sorgulamaya ve dedikodu yapmaya başlıyoruz. Ne diyoruz biliyor musunuz, ‘Bu parayı nereden buldu, nasıl elde etti' gibi ürkütücü bir sorgulama içerisine giriyoruz.

Bu huyumuzdan vazgeçmemiz lazım. Vatandaşlar olarak yerel sermayeye sahiplik etmemiz gerekir. Ayrıca iş adamları olarak vizyonumuzu da geliştirmemiz icap eder. Şunu net söyleyeyim, Batı ile aramızda 30-40 yıl bir vizyon farkı var.

Erzurum'un batıya ulaşımı ve pazar bulma noktasında sorununu halletti. Erzurum artık bir liman şehri noktasına ulaştı. Hem karayolu hem de deniz yolu açısından önemli bir stratejik bölge konumuna gelmiştir Erzurum.

Erzurum'un kesinlikle 6. Teşvik bölgesine alınması şarttır. Bu noktada herkese görev düşüyor. Siyasilerimiz başta olmak üzere bizler, basın ve vatandaşlarımız bu noktada tek yumruk olmamız gerekiyor.

Ayrıca bir önemli nokta daha; bürokrasimiz yatırımcıya yardımcı olması noktasında esnek davranmalı. Yatırımcının önü kesilmemeli.

Yatırımcı nerede para kazanacaksa yatırımını çok tabi olarak oraya yapar. Erzurum bu noktada tekrar ediyorum bakir bir bölgedir. İşgücü, alt yapı, pazarlama noktasında çok büyük mesafeler katetmiştir.