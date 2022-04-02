İhlas Haber Ajansı

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Demir yumruk Falay, Türkiye üçüncüsü oldu

Balıkesir’de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında 63 kilo sıkletinde Esmanur Aybike Falay Türkiye üçüncüsü oldu.

Balıkesir'de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonasında 63 kilo sıkletinde Esmanur Aybike Falay Türkiye üçüncüsü oldu.


Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Esmanur Aybike Falay, “Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak, daha sonra olimpiyatlara katılarak ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum” dedi.


Türkiye üçüncüsü olan Falay'ın başarısı Atatürk Üniversitesi'nde ve Oltu'da sevinçle karşılandı.

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