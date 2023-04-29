Demircioğlu: “Cami de bizimdir, cemevi de bizimdir”

MHP Milletvekili adayı Ömer Haluk Pirimoğlu ile birlikte Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret eden Sinan Demircioğlu'na, İl Başkan Yardımcıları Kürşat Karahan, Haktan Genç, Haktan Bayrakçı ve Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu da eşlik etti. Cemevi Başkanı Ertürk Karaman ve canlarla bir araya gelen Sinan Demircioğlu, oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen buluşmada, birbirinden değerli mesajlar verdi.

“Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz. Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir” diyen Sinan Demircioğlu, “Bizler aynı istikametin yolcusu, aynı secdenin kıblesiyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzaklara başvururlarsa başvursunlar, bu birlikteliğimizi, bu kardeşliğimizi bozamayacaklar” diye konuştu.

Milletin milli ve manevi değerlerini al aşağı etme planlarını yapanların, 14 Mayıs'ta kendilerine yol açmaya çalışacaklarını kaydeden Sinan Demircioğlu, bu oyunu bozmanın, milliyetin ve mukaddesatın garanti altına alınmasının yolunun Cumhur İttifakı ile mümkün olabileceğini söyledi. Canlardan bunun için destek isteyen Sinan Demircioğlu, “Bizler aynı ağacın dalları, aynı membaın ırmaklarıyız. Ayrımız gayrımız hiç olmadı, olmayacak da. Ülkemizin dirliği ve düzeni, milletimizin huzur ve istikrarı için 14 Mayıs'ta tutacağımız safı çok iyi tayin etmeliyiz” dedi. Demircioğlu ve beraberindeki heyet, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nde kendilerine gösterilen sıcak ilgiden dolayı Başkan Ertürk Karaman'a teşekkür etti.