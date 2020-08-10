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Demirdöğen yeni görevine başladı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına atanan Prof.

Dr. Osman Demirdöğen yeni görevine başladı.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri iken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DAP İdaresi Başkanlığına atanan Prof.Dr. Osman Demirdöğen, göreve başladığı ilk günde DAP personeliyle tanıştı. Kısa bir açıklama yapan Başkan Demirdöğen, sorumluluk alanında 15 vilayet bulunan DAP İdaresi'ne başkan olarak atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek için hep birlikte çalışarak azami gayret göstereceklerini söyledi.


Uzun yıllardan bu yana Erzurum'da yaşayan ve Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgenin ekonomik yapısını ve sorunlarını çok iyi biliyor. Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında ihtisas sahibi olan Pof.Dr. Demirdöğen, ayrıca, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nde (ABİGEM)'de görev aldı.


Yayımlanmış kitapları, yurt içi ve yurtdışındaki dergilerde çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Demirdöğen'in değişik kuruluşlardan aldığı çok sayıda ödülü var.

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