Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan 19 Mayıs mesajı

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 100. Yılı olması dolayısıyla ayrı bir önem kazanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Milli Mücadelemizin başlamasında, vatanımızın kurtuluşu ve bağımsızlığında çok önemli bir tarih olan 19 Mayıs, Milletimizde mücadele, özgürlük, onur, birlik ve beraberlik içinde mücadele vermek, kardeş olduğumuzu hatırlamak gibi bir şuur da kazandırmıştır.” dedi.

Genel Başkan İshak Çelebi, Gençliğin milli mücadeledeki kardeşlik ruhunu kavratmanın ve kadim medeniyetin derin şuurunu hatırlatmanın önemine değinen Çelebi, bu ruhu kavramanın ilk ve en etkili yolu da yabancıların telkin ve kontrolünden uzak, milli hedef, ve ihtiyaçlarımıza hizmet edecek özgün bir eğitim politikası oluşturmak olduğunu ifade ederek, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının ülkemize, gençliğimize ve halkımıza barış, huzur ve saadet getirmesini diliyorum. Emperyalizme karşı Dünya milletleri içerisinde ilk isyan ve ilk karşı çıkışın şanlı bir örneği olan Milli Mücadelenin 100. yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şanlı kahramanlarımızı minnetle, şükranla ve rahmetle anıyor; Türkiye'deki, bölgemizdeki ve Dünyadaki her türlü sömürü ve vahşete karşı dirençli ve şuurlu olmak konusunda çok ümit var olduğum gençliğimizin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.