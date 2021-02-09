Denetimli serbestlikte paten zamanı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Denetimli Serbestlikten faydalanan vatandaşlar buz pateni yapmanın keyfini yaşadı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü arasında imzalanan örnek protokol kapmasında ilk uygulama yapıldı.

Denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşların GSİM'nin spor tesislerinden faydalanmaları için bir süre önce Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından imzalanmıştı. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın'ın da hazır bulunduğu bu örnek protokol kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestli Müdürlüğü'nde denetimli serbestlikten faydalanan yaşları 15 ile 25 arasında değişen vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu Kampüsündeki 500'lük buz salonunda buz pateni yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri nezaretinde buz pateni yapan denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşlar unutamayacakları bir gün yaşarken, buz pateni keyfi yaşadı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestli Müdürlüğü'nde denetimli serbestlikten faydalanan yaşları 15 ile 25 arasında değişen vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor tesislerinden yararlanabilecek. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezleri'nde düzenleyeceği her türlü etkinliğe katılabilecek.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşlar için önümüzdeki günlerde de kayak ve curling etkinliği planladıklarını ve bunun için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.