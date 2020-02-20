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Deprem Araştırma Merkezi'nden DAGC'ye ziyaret

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Dr.

Öğretim Üyesi Çağlar Özer, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ‘ne ziyarette bulundu.


DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, DAGC'nin girişimleriyle Erzurum Valiliği , Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile 2001 yılında Deprem Sempozyumu düzenlendiği bilgisini verdi.


Özer, sempozyumla ilgili yayını incelerken, deprem bilincinin oluşmasında basının önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti, müşterek çalışma yapabileceklerini ifade etti.

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