Dere yatağı taştı köprü sular altında kaldı

Erzurum'un İspir İlçesi Çamlıkaya Sırakanoklar servis yolunda dere yatağının taşması sonucu köprüyü su aldı araçlar yolda kaldı. Karakale ve Sırakonaklar'dan ilçeye doğru giden yapan yolcular zor anlar yaşadı.

Yağışlı havaların ardından sürekli olarak bölgede su taşkınları yaşandığını dile getiren vatandaşlar, “Yağışlar sonrası ve özellikle bahar mevsiminde su taşması sonucu köprü su altında kalıyor. Yollar bakımsız sürekli olarak yollarımız kapanıyor. Yetkililerden bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Dere yatağında gerekli önlemler alınmadığı için sürekli olarak bölgeye yağmur düşmesi sonucu aynı manzara ile karşılaştıklarını anlatan vatandaşlar, heyelan nedeniyle ulaşımın güvenli olmadığını dile getirdiler.